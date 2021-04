kustom kulture | quando la moto fa parte di noi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : kustom kulture

Nato negli Usa nel 1902 con la prima Dreadnought modificata da Harold Karslake, si è poi trasformato in vero e proprio stile di vita () dopo la seconda Guerra Mondiale, quando i soldati ...Agli adepti dellasono riservati 4 padiglioni e dentro c'è tutto quello che le nostre testoline possono immaginarsi. Le moto sono tantissime e per tutti i gusti , nel senso che non ...Alla scoperta della Kustom Kulture, fenomeno della personalizzazione delle moto che piace a tutti, dagli attori ai soldati, alla gente comune ...Nato agli inizi del Novecento in Usa si è poi trasformato in un vero e proprio stile di vita. Ecco i modelli più strani, i personaggi, i film e ...