Isola dei Famosi 2021, Brando Giorgi costretto ad abbandonare il reality (Di venerdì 16 aprile 2021) Brando Giorgi è staro costretto ad abbandonare l'Isola dei Famosi 2021: la notizia è stata data da Massimiliano Rosolino all'inizio della puntata. L'Isola dei Famosi 2021 ha perso un altro concorrente: Brando Giorgi, che è stato costretto al ritiro per un problema agli occhi, come ha annunciato l'inviato Massimiliano Rosolino a inizio puntata. La settimana scorsa Beppe Braida aveva abbandonato il reality, il comico torinese aveva lasciato Playa Reuniòn perché il padre era stato ricoverato in ospedale. Oggi il reality ha perso un altro valido concorrente: Brando Giorgi. Nelle scorse ore l'attore romano ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 aprile 2021)è staroadl'dei: la notizia è stata data da Massimiliano Rosolino all'inizio della puntata. L'deiha perso un altro concorrente:, che è statoal ritiro per un problema agli occhi, come ha annunciato l'inviato Massimiliano Rosolino a inizio puntata. La settimana scorsa Beppe Braida aveva abbandonato il, il comico torinese aveva lasciato Playa Reuniòn perché il padre era stato ricoverato in ospedale. Oggi ilha perso un altro valido concorrente:. Nelle scorse ore l'attore romano ...

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Isola dei famosi, Elisa Isoardi sfregiata in prima serata: "Ho avuto paura", l'incidente che poteva rovinarla Non portano fortuna i reality a Elisa Isoardi . L'ex conduttrice della Prova del cuoco è stata costretta a presentarsi al serale dell' Isola dei famosi con una vistosa benda sull'occhio. E su Twitter spopolano gli accostamenti con la gamba fasciata a Ballando con le stelle . "Solo nella tua testa". Beatrice Marchetti brutalizza un ...

Brando Giorgi a L'Isola dei Famosi, l'addio è definitivo: 'Dovrà rientrare in Italia, abbandona il gioco' La nuova puntata de L'Isola dei Famosi si apre con un colpo di scena . Ilary Blasi, collegatasi con la Palapa, si collega con Massimiliano Rosolino che fa un annuncio importantissimo: " Brando Giorgi abbandona il gioco ". ...

Elisa Isoardi lascia L’Isola. Tommaso Zorzi: “Una leader naturale” Elisa Isoardi costretta a lasciare il gioco. Tommaso Zorzi: "L'isola perde una leader" Nella nuova puntata de L'Isola dei Famosi 2021 in onda su Canale 5 ...

Gilles Rocca alla fidanzata Miriam Galanti: "Voglio fare un figlio" Nella puntata di giovedì 15 aprile de L'Isola dei Famosi, Gilles Rocca dichiara di volere un figlio con Miriam Galanti ...

