Inps | tentativo di truffa tramite phishing | non scaricare mail

Nel caso specifico, spiega ancora in una nota, viene utilizzato un indirizzo fittizio di posta certificata, simile a quelli Inps, e la mail è firmata con nome e cognome di un funzionario dell'Istituto realmente esistente.

Inps: tentativo di truffa tramite phishing CREMONA (15 aprile 2021) - L’Inps avvisa tutti i suoi utenti che è tuttora in corso un tentativo di truffa tramite e-mail di phishing che, sfruttando apparenti comunicazioni da parte dell’Istituto, in ...

Truffe in aumento, dai falsi funzionari ai finti bonus via mail: la guida dell'Inps L'Inps ha pubblicato un vademecum per aiutare i cittadini a tutelare i propri dati personali, riconoscendo i tentativi di frode. Ecco i ...

