Il packaging di PS5 è completamente riciclabile

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 15 aprile 2021) Negli ultimi 50 anni l’uso della plastica in tutto il mondo è aumentato di circa venti volte, ma i tassi di riciclaggio rimangono purtroppo piuttosto bassi, intorno al 9%. Ciò ha contribuito ad aumentare l’inquinamento degli oceani del mondo, una questione di crescente e urgente preoccupazione. Per questo è necessario invertire la rotta e proteggere gli ecosistemi marini in pericolo: ecco perché, nel 2020, Sony Corporation ha stabilito il piano “Green Management 2025” a seguito del lancio di “One Blue Ocean Project”. L’approccio prevede un impegno serio e costante per eliminare sia l’uso di plastica negli imballaggi di piccoli prodotti entro il 2025, che del 10% la quantità di imballaggi in plastica negli altri prodotti. Sony Interactive Entertainment (SIE) negli ultimi anni ha compiuto numerosi progressi in questa direzione, e non a caso la confezione di PlayStation 5 cela un ...