“Fabrizio Corona esce dal carcere e torna ai domiciliari”

(Di giovedì 15 aprile 2021) “dalai“. A dare la notizia è il Corriere della Sera, secondo cui i giudici del Tribunale di sorveglianza di Milano avrebbero accolto la richiesta dei suoi legali di sospendere l’ordinanza che lo ha costretto are in cella, neldi Monza, per scontare quel che rimane della sua pena, revocando la detenzione domiciliare che gli era stata concessa per motivi di salute all’ex re dei paparazzi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

MatttACM : Fabrizio Corona fatto uscire dal carcere per far spazio al noto criminale svedese Zlatan Ibrahimovic - DavideCrusader : La Svolta #Corona!?? Solita barzelletta Italia! Ricordate che il paese senza giustizia affidabile e chiara viene ign… - benjamn_boliche : RT @fanpage: ?? ULTIM'ORA Fabrizio #Corona esce dal carcere. - fanpage : ?? ULTIM'ORA Fabrizio #Corona esce dal carcere. - ryjekUS : RT @Corriere: Fabrizio Corona esce dal carcere: gli è stata di nuovo concessa la detenzione domiciliare -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

Corriere Milano

"Caro, tu non sei l'Italia" - VIDEO 21. "Caro Signorini, fermati: il tuo Gf Vip ha abbattuto il muro della decenza" - VIDEO 22. "Caro Gigi Proietti, non ti perdoniamo: ci lasci soli ..."Ora le tasse le pago", sintetizza Andrea Ghiotto in un'intervista a tutto campo in cui racconta le sue 100 udienze in tribunale e la sua nuova vita a 50 anni, dall'amicizia conal ...L'ex re dei paparazzi farà rientro nella sua abitazione e non dovrà scontare la pena nel penitenziario di Monza ...Fabrizio Corona esce dal carcere e torna alla detenzione domiciliare. La decisione è stata presa dai giudici del tribunale di Sorveglianza di Milano che hanno accolto la richiesta dei suoi legali, gli ...