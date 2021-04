Days Gone 2: petizione dei fan cresce, già oltre 16.000 firme – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 aprile 2021) Un fan PlayStation ha dato il via a una petizione per mostrare che il pubblico è interessato a Days Gone 2: siamo già oltre 16.000 firme.. In seguito al report di Jason Schreier – noto giornalista di Bloomberg e affidabile insider dell’industria videoludica – è sceso il caos tra i fan PlayStation, sorpresi nello scoprire che Days Gone 2 non è in sviluppo. Come spesso accade su internet quando una grande azienda decide di cancellare un progetto (gioco o serie che sia), il pubblico si è lanciato su Charge.org e ha aperto una petizione per rendere noto che Days Gone … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo Days Gone 2: petizione dei fan cresce, ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 aprile 2021) Un fan PlayStation ha dato il via a unaper mostrare che il pubblico è interessato a2: siamo già16.000.. In seguito al report di Jason Schreier – noto giornalista di Bloomberg e affidabile insider dell’industria videoludica – è sceso il caos tra i fan PlayStation, sorpresi nello scoprire che2 non è in sviluppo. Come spesso accade su internet quando una grande azienda decide di cancellare un progetto (gioco o serie che sia), il pubblico si è lanciato su Charge.org e ha aperto unaper rendere noto che… Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo2:dei fan, ...

PlayStationIT : Dai un primo sguardo al gameplay di #DaysGone su PC, incluso il supporto per monitor 21:9 ultra-wide. In arrivo il… - yaenneferx : Ma DEVO ANCORA FINIRE DAYS GONE SONO UNA PERSONA ORRENDA - Panik17 : RT @PlayStationIT: Dai un primo sguardo al gameplay di #DaysGone su PC, incluso il supporto per monitor 21:9 ultra-wide. In arrivo il 18 ma… - Asgard_Hydra : Days Gone per PC: data di uscita ufficiale annunciata da Sony, nuovo trailer - - NerdPool_IT : Days Gone: rivelata ufficialmente la data di uscita per PC -

