Da quando c’è De Laurentiis nessun club ha cambiato meno allenatori del Napoli (Di giovedì 15 aprile 2021) . Da quando De Laurentiis è il proprietario della società partenopea (dal 2004 al 2021) il Napoli ha cambiato otto allenatori (Ventura, Reja, Donadoni, Mazzarri, Benitez, Sarri, Ancelotti e Gattuso); nello stesso lasso di tempo la Juve ne ha cambiati dieci (Capello, Deschamps, Ranieri, Ferrara, Zaccheroni, Del Neri, Conte, Allegri, Sarri e Pirlo più Corradini per due giornate), l’Inter tredici (Mancini, Mourinho, Benitez, Leonardo, Gasperini, Ranieri, Stramaccioni, Mazzarri, Mancini, De Boer, Pioli, Spalletti e Conte, più Vecchi per tre giornate), il Milan undici (Ancelotti, Leonardo, Allegri, Seedorf, F. Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi, Montella, Gattuso, Giampaolo e Pioli), la Roma quindici (Prandelli, Voeller, Del Neri, Conti, Spalletti, Ranieri, Montella, Luis Enrique, Zeman, Andreazzoli, Garcia, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021) . DaDeè il proprietario della società partenopea (dal 2004 al 2021) ilhaotto(Ventura, Reja, Donadoni, Mazzarri, Benitez, Sarri, Ancelotti e Gattuso); nello stesso lasso di tempo la Juve ne ha cambiati dieci (Capello, Deschamps, Ranieri, Ferrara, Zaccheroni, Del Neri, Conte, Allegri, Sarri e Pirlo più Corradini per due giornate), l’Inter tredici (Mancini, Mourinho, Benitez, Leonardo, Gasperini, Ranieri, Stramaccioni, Mazzarri, Mancini, De Boer, Pioli, Spalletti e Conte, più Vecchi per tre giornate), il Milan undici (Ancelotti, Leonardo, Allegri, Seedorf, F. Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi, Montella, Gattuso, Giampaolo e Pioli), la Roma quindici (Prandelli, Voeller, Del Neri, Conti, Spalletti, Ranieri, Montella, Luis Enrique, Zeman, Andreazzoli, Garcia, ...

Advertising

chetempochefa : 'C’è qualcosa nella storia di Patrick Zaki che prende in modo particolare, ed è ricordare quando un innocente è in… - SirDistruggere : A prescindere dalla polemica razziale, c'è davvero una sola persona su questo pianeta che rideva a crepapelle quand… - Giorgiolaporta : Quando i napoletani bloccano #Napoli è tutta colpa della camorra; se i commercianti di #IoApro scendono in piazza a… - Mascottenola : Ok che in estate c'è la seconda stagione. Ma voi immaginate quando sarà la fine di tutto. Un pó ci penso. E fa male?? - MazzaGiacinto : RT @Sonsoles____: Quando ho bisogno di riordinare le idee, di pace, c'è un posto, UNICO, #quelPosto IL MARE ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : quando c’è Fabian Ruiz 'o meglio d''e suoje: mmurtidfero 'nnante â porta - ilNapolista IlNapolista