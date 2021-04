Covid. Giani: "Prevedo che la Toscana resti in zona arancione" (Di giovedì 15 aprile 2021) "Per la settimana prossima posso prevedere il mantenimento della Toscana in zona arancione . La questione che si pone è quella della provincia di Prato ed eventualmente di alcuni comuni isolati. Non ... Leggi su lanazione (Di giovedì 15 aprile 2021) "Per la settimana prossima posso prevedere il mantenimento dellain. La questione che si pone è quella della provincia di Prato ed eventualmente di alcuni comuni isolati. Non ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani Covid. Giani: "Prevedo che la Toscana resti in zona arancione" "I dati sui contagi sono diminuiti - ha spiegato Giani - e devo dire che complessivamente sono diminuiti anche i ricoveri. Noi riteniamo che si consolidi la situazione attuale, non c'è peggioramento, ...

Coronavirus Toscana, 1.206 contagi e 26 decessi Ne dà notizia il presidente della Regione Eugenio Giani con un post su Telegram. I dati sono in ... Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.919 (27 ...

Covid: Giani, prevedo che Toscana resti in zona arancione (ANSA) - FIRENZE, 15 APR - "Per la settimana prossima posso prevedere il mantenimento della Toscana in zona arancione. La questione che si pone è quella della provincia di Prato ed eventualmente di al ...

Confesercenti: “Mercati, ancora una volta dimenticati e penalizzati”. E fa un appello al presidente Giani “Vista l’ordinanza del presidente della Regione Giani che stabilisce come scadenza per le zone ... addirittura solo lo 0,1% dei casi di Covid-19 avviene all’esterno, e con il rispetto dei protocolli ...

