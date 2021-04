Camera di Commercio, Coppola e Ianniello assolti anche in Appello (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La prima sezione della Corte d’Appello di Napoli ha assolto dalle accuse di peculato e abuso d’ufficio Vincenzo Coppola e Aldo Ianniello, rispettivamente segretario generale e responsabile del settore ragioneria della Camera di Commercio di Benevento. Per i due, difesi dagli avvocati Fiorenza, Papa e Rando, il PM Tillo della Procura di Benevento aveva chiesto una condanna a due e otto mesi di carcere, ma nel successivo rito abbreviato c’era già stata una sentenza di assoluzione che è stata confermata oggi dai giudici napoletani. La Corte d’Appello ha altresì condannato la Camera di Commercio e Confesercenti al pagamento delle spese processuali. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La prima sezione della Corte d’di Napoli ha assolto dalle accuse di peculato e abuso d’ufficio Vincenzoe Aldo, rispettivamente segretario generale e responsabile del settore ragioneria delladidi Benevento. Per i due, difesi dagli avvocati Fiorenza, Papa e Rando, il PM Tillo della Procura di Benevento aveva chiesto una condanna a due e otto mesi di carcere, ma nel successivo rito abbreviato c’era già stata una sentenza di assoluzione che è stata confermata oggi dai giudici napoletani. La Corte d’ha altresì condannato ladie Confesercenti al pagamento delle spese processuali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

