“Al ministero omissioni e impreparazione” Così ora la procura inchioda Speranza

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 15 aprile 2021) “È come se ildella Salute fosse un insieme di particelle non comunicanti tra di loro, senza una regia, come se le domande andassero fatte sempre ad altri”. Mentre il ministroresta incollato alla poltrona e dice che di dimissioni non vuol saperne, dalladi Bergamo che sta indagando sulla gestione della pandemia in Italia, e sul mancato aggiornamento del piano pandemico, emergono di giorno in giorno nuovi inquietanti dettagli, sia persia per gli italiani chenon sono al sicuro. Mentre il Covid continua a mietere vittime e l’Italia si piazza incredibilmente al sesto posto nel mondo per numero di vittime (e nessuno paga), dall’inchiesta delladi Bergamo, partita dalle chiusure di Alzano e Nembro, mai effettuate, emergono fatti nuovi, che ...