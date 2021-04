Ai funerali di Filippo nessuno indosserà la divisa (per non creare imbarazzo a Harry e Andrea) (Di giovedì 15 aprile 2021) La regina Elisabetta II ha deciso: ai funerali del principe Filippo nessun membro maschio della famiglia reale indosserà l’uniforme militare. Una scelta che rompe una tradizione secolare: non era mai successo prima, come fa notare il Daily Mail. D’altronde solo con questa decisione Sua Maestà poteva evitare di mettere in imbarazzo il nipote Harry e il terzogenito Andrea di York che alle esequie sarebbero stati gli unici maschi della famiglia reale senza divisa. Perché hanno perso il diritto di indossarla. Per ragioni diverse. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 aprile 2021) La regina Elisabetta II ha deciso: ai funerali del principe Filippo nessun membro maschio della famiglia reale indosserà l’uniforme militare. Una scelta che rompe una tradizione secolare: non era mai successo prima, come fa notare il Daily Mail. D’altronde solo con questa decisione Sua Maestà poteva evitare di mettere in imbarazzo il nipote Harry e il terzogenito Andrea di York che alle esequie sarebbero stati gli unici maschi della famiglia reale senza divisa. Perché hanno perso il diritto di indossarla. Per ragioni diverse.

La Regina Elisabetta in lutto torna al lavoro Sabato 17 aprile al castello di Windsor si terranno i funerali privati per il principe consorte Filippo. La Casa Reale ha stabilito due settimane di ...

Funerali del Principe Filippo, la Regina Elisabetta pronta a cambiare una legge per fare una sorpesa a Harry La Regina Elisabetta ci ha insegnato, in tanti anni di regno, che il suo Paese viene prima di tutto: la sua è stata pura devozione e continua ad esserlo nonostante sia a lutto per la morte ...

