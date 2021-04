Acerra in lutto | Giovanni muore a 11 anni | era in attesa di un cuore nuovo

Advertising

Ad, paese di cui la vittima era originaria, è stato indetto ilcittadino . Maddalena lascia il suo compagno Raffaele (con il quale conviveva nel Lazio) e i suoi genitori, adesso ...La vittima si chiama Maddalena D'Anna, originaria di, in provincia di Napoli. Secondo le ...per la scomparsa di Maddalena Maddalena si era trasferita a Latina per lavoro e prestava ...Ad Acerra, paese di cui la vittima era originaria, è stato indetto il lutto cittadino. Maddalena lascia il suo compagno Raffaele (con il quale conviveva nel Lazio) e i suoi genitori, adesso ...La giovane automobilista – 25 anni, originaria di Acerra e operatrice socio sanitaria in una Rsa della provincia di Latina, ha perso il controllo della propria auto, una Lancia Ypsilon. Finendo così ...