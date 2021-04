Vitalizio al corrotto Formigoni, M5s: “Ingiustizia sociale, la battaglia contro la casta non è finita”. Lui fa la vittima dai domiciliari: “Invettive forcaiole” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “La battaglia contro la casta non è finita”. Il giorno dopo la decisione del Senato di restituire il Vitalizio al corrotto Roberto Formigoni, protestano i parlamentari del Movimento 5 stelle. “E’ un atto di Ingiustizia sociale”, ha detto il capo politico reggente Vito Crimi. Mentre ieri, poco dopo la sentenza, a parlare è stato il senatore M5s Primo Di Nicola, da sempre in prima linea per il taglio dell’indennità: “Vogliono far tornare l’odioso privilegio”. Intanto l’ex presidente della Lombardia, condannato in via definitiva per corruzione nel 2019, fa la vittima dagli arresti domiciliari: “contro di me Invettive forcaiole. E’ stato ripristinato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Lalanon è”. Il giorno dopo la decisione del Senato di restituire ilalRoberto, protestano i parlamentari del Movimento 5 stelle. “E’ un atto di”, ha detto il capo politico reggente Vito Crimi. Mentre ieri, poco dopo la sentenza, a parlare è stato il senatore M5s Primo Di Nicola, da sempre in prima linea per il taglio dell’indennità: “Vogliono far tornare l’odioso privilegio”. Intanto l’ex presidente della Lombardia, condannato in via definitiva per corruzione nel 2019, fa ladagli arresti: “di me. E’ stato ripristinato un ...

