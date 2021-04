Trafugato durante la Seconda Guerra mondiale | dipinto restituito alla città di Latina

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Saràoggi pomeriggio dai carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale di UdineGalleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea del Comune diil' Nudino femminile ' ...

Advertising

PosoccoMarco : RT @TgrRaiFVG: I @_Carabinieri_ di Udine hanno recuperato la tela 'Nudino femminile', dipinta dall'artista veneziano Guido Cadorin 80 anni… - Carole71024753 : RT @TgrRaiFVG: I @_Carabinieri_ di Udine hanno recuperato la tela 'Nudino femminile', dipinta dall'artista veneziano Guido Cadorin 80 anni… - TgrRaiFVG : I @_Carabinieri_ di Udine hanno recuperato la tela 'Nudino femminile', dipinta dall'artista veneziano Guido Cadorin… - effe_news : I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale restituiscono dipinto trafugato durante la Seconda Guerra Mond… - SerglocSergio : Latina, in vendita sul web un quadro trafugato durante la II guerra mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : Trafugato durante

ExibArt

...d'Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Latina il dipinto ' Nudino femminile ' dell'artista veneziano Guido Cadorin che era statodall'allora Pinacoteca tra il 1944 e il 1945 ,...Gli ultimi passaggi Gli accertamenti condotti nella banca dati hanno appurato la probabile corrispondenza dell'opera, per la descrizione del soggetto, delle dimensioni e dell'anno di realizzazione. ...L'opera è stata ritrovata a Udine. Le ricerche dei carabinieri in collaborazione con il Comune, la Quadriennale di Roma e la Biennale di Venezia ...Si tratta del «Nudino femminile» di Guido Cadorin, era stato rubato a Latina. Un collezionista trevigiano lo aveva messo in vendita senza conoscerne l’origine.