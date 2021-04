Stekelenburg | “Alla Roma non sono riuscito ad esprimermi al meglio Non la vedo come una rivincita”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il portiere dell’Ajax, Maarten, ha parlato in conferenza stampavigilia della sfida contro lain Europa League, ecco le parole dell’olandese: Cosa ricorda della sua esperienza?“Le cose nonandatevolevo e la colpa è stata mia, per non essermi espressoavrei voluto.stati anni difficili, ma da cui ho imparato.stato bene a, è stata una bella esperienza seppur complicata”. Si rimprovera qualcosa?“No,state esperienze intense, non mi rimprovero nulla”.sta?“Ho recuperato, avevo un problema al ginocchio, ma ora sto bene”. Vuole unasulla?“No, ora ...

Advertising

siamo_la_Roma : ?? #Stekelenburg in conferenza stampa ??? L'ex giallorosso dice la sua sulla gara di domani ?? Ricorda anche l'avven… - PagineRomaniste : #Stekelenburg: 'Nessuna voglia di rivincia, se alla Roma è andata male è solo colpa mia' #ASRoma #RomaAjax #UEL - LAROMA24 : Conferenza stampa, ten Hag: «La gara d'andata c'è servita da lezione». Stekelenburg: «Nessuna voglia di rivincita,… - CheccoCasano : #Stekelenburg recuperato. Parlerà oggi in conferenza stampa alla vigilia di #RomaAjax - IlgiallorossoIt : L’allenatore dell’Ajax Erik ten Hag è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara d’andata dei quarti … -

Ultime Notizie dalla rete : Stekelenburg Alla

Questo pomeriggio il tecnico dell'Ajax Erik ten Hag e il portiere Marteensono intervenuti in conferenza stampa all'Olimpico per presentare il ...... in questo reparto così delicato, le possibilità sono davvero poche,vigilia della sfida per l'... dove Ten Hag è in dubbio tra Scherpen e l'ex giallorossoper lo spazio tra i pali: il ...Con il tecnico anche il portiere olandese ex giallorosso: “L’avventura qui è stata colpa mia, ma è stata una bella esperienza e non ho alcun rammarico” ...Il portiere ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Maarten Stekelenburg, ex della partita, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani dove tornerà a giocare in porta per ...