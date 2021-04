Save our squad | David Beckham protagonista della docu-serie di Disney +

(Di mercoledì 14 aprile 2021)è ildiour, laTV di+ su unara di calcio dilettantistica inglese.torna sui campi di calcio, ma questa volta non per macinare chilometri sulla fascia destra o per sorprendere i portieri avversari con i suoi calci di punizione. L’ex campione inglese, in qualità di mentore, aiuterà unara dilettantistica a non retrocedere: il tutto sarà trasmesso su+. L’ex calciatore ha infatti siglato un accordo con il colosso cinematografico americano per la realizzazione diour, un-reality ambientato proprio nei campi di periferia d’Inghiletta, ...

L'icona tornera' nell'East London, dove giocava da ...Save Our Squad - Un film di Seán Doyle. Docu-fiction, Gran Bretagna, 2021. La nuova serie factual entertainment di Disney+.The Walt Disney Company EMEA insieme all'icona dello sport mondiale David Beckham presentano Save Our Squad, la nuova serie factual entertainment di Disney+ che fa parte dell'impegno della Company nel ...