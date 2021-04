(Di mercoledì 14 aprile 2021) Parola a Roberto De.Benevento-, De: “Siamo un gruppo di grande qualità. Europa? Siamo lontani”L'attuale tecnico delè stato ospite di Sportitaliamercato - in onda su Sportitalia - ed ha analizzato alcuni temi caldi del mondo neroverde e non solo: “Sono un privilegiato adquesta squadra e mi rende felice farlo, ma ovvio che si devono incastrare tante cose per ripartire anche l’anno prossimo. Non parlo di sirene da altre squadre, è proprio una questione tra noi. Sul futuro ci sono tante cose da vedere: non nascondo che mianche, da calciatore ho avuto esperienze fuori dall’Italia che mi hanno fatto crescere, e queste esperienze vorrei evitare di averle a fine carriera. Ma prima di ...

Advertising

Mediagol : #Sassuolo, De Zerbi: 'Mi piacerebbe allenare all'estero. Italiano il nuovo me? Rispondo così' - ForzaSasol : RT @tvdellosport: ?? DE ZERBI: “FELICE AL SASSUOLO” Roberto De Zerbi, ospite della puntata di ieri di #Sportitaliamercato, si è detto soddi… - infoitsport : De Zerbi: 'Favorevole alla costruzione dal basso. Il Sassuolo così ha avuto più vantaggi' - infoitsport : Sassuolo, i dubbi di De Zerbi: 'Per restare devono incastrarsi molte cose, mi piacerebbe anche l'estero' - andreatakeapill : RT @tvdellosport: ?? DE ZERBI: “FELICE AL SASSUOLO” Roberto De Zerbi, ospite della puntata di ieri di #Sportitaliamercato, si è detto soddi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Zerbi

... 'E' ufficiale che sono un giocatore del. E cosa c'è di meglio che festeggiarlo con una vittoria?', ha scritto il giovane facendo riferimento ai tre punti ottenuti dalla squadra di De...Commenta per primo Queste alcune dichiarazioni di Roberto De, allenatore del, ospite di Sportitalia : 'Pirlo è poco giudicabile: in prima squadra non è mai facile, soprattutto alla prima esperienza, e non aver fatto il ritiro è un'altra cosa che ...“E’ ufficiale che sono un giocatore del Sassuolo. E cosa c’è di meglio che festeggiarlo con una vittoria?”, ha scritto il giovane facendo riferimento ai tre punti ottenuti dalla squadra di De Zerbi ...Queste alcune dichiarazioni di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ospite di Sportitalia: “Pirlo è poco giudicabile: in prima squadra non è mai facile, soprattutto alla prima esperienza, e non ...