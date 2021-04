Rugby, Sei Nazioni femminile 2021: l’Italia deve rinunciare all’infortunata Franco, convocata Merlo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tegola per la Nazionale italiana di Rugby femminile, che in vista della terza giornata del Sei Nazioni femminile 2021 dovrà fare a meno di Giada Franco. L’atleta è stata fermata da un problema alla caviglia e non potrà proseguire il raduno con le sue compagne di squadra. Al suo posto è stata convocata Michela Merlo, classe 1986 in forza al Calvisano. Le ragazze guidate dal coach Di Giandomenico saranno impegnate allo Scotstoun Stadium di Glasgow contro la Scozia nella giornata di sabato 17 aprile. La formazione azzurra verrà resa nota alle ore 15.00 di giovedì 15 aprile. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tegola per la Nazionale italiana di, che in vista della terza giornata del Seidovrà fare a meno di Giada. L’atleta è stata fermata da un problema alla caviglia e non potrà proseguire il raduno con le sue compagne di squadra. Al suo posto è stataMichela, classe 1986 in forza al Calvisano. Le ragazze guidate dal coach Di Giandomenico saranno impegnate allo Scotstoun Stadium di Glasgow contro la Scozia nella giornata di sabato 17 aprile. La formazione azzurra verrà resa nota alle ore 15.00 di giovedì 15 aprile. SportFace.

