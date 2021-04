Rottamato Bettini |  al suo posto nel Pd c' è Filippo Andreatta

Advertising

BalboItalo1 : Rottamato Goffredo Bettini: al suo posto nel Pd c'è Filippo Andreatta - RaffyM48 : @Sofiajeanne @pdnetwork A questo punto rimpiango Renzi di nn aver rottamato abbastanza...questi erano coloro che do… -

Ultime Notizie dalla rete : Rottamato Bettini

TPI

... che era nato per rottamare il rottamatore Matteo Renzi, alla fine è stato a sua volta. E ... Anche da parte dei consiglieri del segretario (Goffredoin testa). Con la crisi del Conte ...Ma non era proprio lui ad averele cerimonie (come dimenticare il tweet 'arrivo, arrivo' ... studia i passaggi con Goffredoe Rocco Casalino. Non si è solo ribaltato il tavolo ma si ...Andato via Nicola Zingaretti, al Nazareno il ruolo di Goffredo Bettini è stato preso da Filippo Andreatta, amico fraterno di Enrico Letta ...Di chi si tratta? Di Goffredo Bettini, uomo di fiducia di Nicola Zingaretti, ora rimpiazzato da Filippo Andreatta. È figlio dell'economista Beniamino Andreatta, che tra gli anni Ottanta e Novanta è ...