Riaperture | il cacciavite di Letta per placare Salvini

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il ministro Garavaglia torna a chiedere di “dare le date” per leinsiste su aprile,ribadisce che non serve il toto-date bensì “un metodo”. E la responsabile Salute della segreteria Dem Sandra Zampa avvisa: “Il Pd vuole aperture serie, non stop and go che danneggiano turismo ed economia”. Il leader della Lega si felicita per l’imminente scostamento di bilancio di 40 miliardi, ma dal Nazareno filtra che è esattamente quanto chiedeva la mozione dell’ex ministro Boccia. Echiosa: “Scelta importante, passo decisivo in vista delle prossime”. Il metodo è quello, collaudato, del. Giorno dopo giorno, il neo-segretario delinea l’agenda del Pd di governo in contrapposizione a quella della Lega. Ma anche in concorrenza. Basta mettere ...