Processo Gotha, indagati l’ex sottosegretario di An Valentino e l’ex eurodeputato Pirilli. Il pentito: “So di un incontro a Roma con Fini” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Sono a conoscenza di un incontro tra l’onorevole Fini, il senatore Valentino, Sarra e l’ex europarlamentare Umberto Pirilli a Roma”. Probabilmente è anche per questa frase del neo collaboratore Seby Vecchio, ex assessore comunale di Reggio Calabria, che la Direzione distrettuale antimafia ha aggiornato le iscrizioni nel registro degli indagati. La notizia è piombata in aula per bocca del sostituto procuratore Sara Amerio che, dopo aver depositato nuovi atti nel Processo Gotha, chiarisce i termini con i quali venerdì dovranno essere interrogati l’ex sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Valentino e l’ex parlamentare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Sono a conoscenza di untra l’onorevole, il senatore, Sarra eeuroparlamentare Umberto”. Probabilmente è anche per questa frase del neo collaboratore Seby Vecchio, ex assessore comunale di Reggio Calabria, che la Direzione distrettuale antimafia ha aggiornato le iscrizioni nel registro degli. La notizia è piombata in aula per bocca del sostituto procuratore Sara Amerio che, dopo aver depositato nuovi atti nel, chiarisce i termini con i quali venerdì dovranno essere interrogatialla Giustizia Giuseppeparlamentare ...

'Ndrangheta, processo 'Gotha': indagati ex sottosegretario e ex parlamentare Ue

