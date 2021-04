(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Ricostruzione di uno spazio di confronto e infine anche di una alleanza, di unain grado di rimettere al centro alcuni nodi: non possiamo pensare che l'uscita dalla crisi della pandemia sia il ritorno alla normalità". Lo dice Nicolaintervenendo alla presentazione delLe Agorà, promosso da Goffredo. "Uno degli errori della nostra parte credo sia stato la rimozione del conflitto, la crisi ha messo in evidenza le disuguaglianze e la politica deve sapersi fare carico di questo. Ad esempio sul fisco: progressività nel fisco e fare quello che fanno i democratici americani e reintrodurre parole".

TV7Benevento : Pd: Fratoianni a manifesto Bettini, 'ricostruire coalizione, via tabù come patrimoniale'... -

Oggi, dalle 15 alle 20, si svolgerà la presentazione del manifesto di 'Le Agorà', spazio e ... ne discutono: dalle 15 alle 16 Enrico Rossi, Marcella Lucidi, Nicola Fratoianni, Enrico Gasbarra, ... A illustrare il manifesto delle Agorà, con intellettuali come Mario Tronti e Nadia Urbinali, e con ... Con una maratona di interventi e ospiti, da Elly Schlein a Nicola Fratoianni. Sebbene i promotori ... Secondo Goffredo Bettini "una convergenza di interessi nazionali e internazionali" ha portato alla caduta di Giuseppe Conte. Ma il suo partito non gli crede ...