Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Omicidio #Ragusa. Respinto dalla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo il ricorso presentato da Antonio #Logli, cond… - TgrRaiToscana : Omicidio #Ragusa. Respinto dalla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo il ricorso presentato da Antonio #Logli,… - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Roberta Ragusa, corte Strasburgo respinge ricorso Logli #robertaragusa - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Roberta Ragusa, corte Strasburgo respinge ricorso Logli #robertaragusa - MediasetTgcom24 : Omicidio Roberta Ragusa, corte Strasburgo respinge ricorso Logli #robertaragusa -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Roberta

TGCOM

La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato da Antonio Logli contro la condanna definitiva a 20 anni di carcere con l'accusa di aver ucciso la moglieRagusa. Nel ricorso si ipotizzava la violazione del diritto di difesa, ritenendo che non fossero stati presi in considerazione gli elementi a discolpa di Logli riguardanti alcuni presunti ...L'ex elettricista della Geste, condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione per l'...nuove indagini al fine di far riaprire il caso relativo alla misteriosa scomparsa diRagusa ...La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha respinto il ricorso di Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, condannato per il suo omicidio. La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha ...La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato da Antonio Logli contro la condanna definitiva a 20 anni di carcere con l'accusa di aver ucciso la moglie Roberta ...