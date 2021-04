Niente impresa Liverpool, 0-0 che fa sorridere il Real. Ancora Foden, City in semifinale (2-1) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Stasera erano in programma le gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League, di fronte Liverpool e Real Madrid da una parte e Borussia Dortmund e Manchester City dall’altra. Ad Anfield termina 0-0 il primo tempo, i Reds spingono e Salah trova l’ottimo riflesso di Courtois dopo soli 2?, Milner obbliga il portiere ad un altro miracolo all’11’, il Real risponde con un palo di Benzema al 20? dopo la deviazione di un difensore. Nel finale di parziale altra conclusione pericolosa di Salah ed un tiro all’altezza del dischetto di Wijnaldum, ma l’olandese tira altissimo. Nella ripresa è Firmino il più pericoloso, ci prova anche Diogo Jota, l’undici di Zidane rischia il colpaccio con Benzema di testa, ma finisce a reti bianche e sono i Blancos a passare il turno. Niente impresa per ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 aprile 2021) Stasera erano in programma le gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League, di fronteMadrid da una parte e Borussia Dortmund e Manchesterdall’altra. Ad Anfield termina 0-0 il primo tempo, i Reds spingono e Salah trova l’ottimo riflesso di Courtois dopo soli 2?, Milner obbliga il portiere ad un altro miracolo all’11’, ilrisponde con un palo di Benzema al 20? dopo la deviazione di un difensore. Nel finale di parziale altra conclusione pericolosa di Salah ed un tiro all’altezza del dischetto di Wijnaldum, ma l’olandese tira altissimo. Nella ripresa è Firmino il più pericoloso, ci prova anche Diogo Jota, l’undici di Zidane rischia il colpaccio con Benzema di testa, ma finisce a reti bianche e sono i Blancos a passare il turno.per ...

