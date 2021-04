Nella tasca trova un biglietto con un messaggio | rimane senza fiato

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Compra un abito usato in un mercatino di seconda mano e, una volta a casa, la scoperta: in una delle tasche c’era un bigliettino con unalquanto inquietante. È quanto successo a JoAnn Murray, della Florida: a raccontare la storia è il marito Scott, che ha deciso di condividere l’accaduto con un post su Facebook diventato virale. La donna hato un’elegante giacca rossa in un negozio dell’usato e l’ha acquistata. Una volta a casa però, ha controllato le tasche e hato un bigliettino della precedente proprietaria con scritto: “Seppellitemi con quest’abito rosso“. JoAnn è rimasta ovviamente sconvolta dalla scoperta e ha ammesso di essersi sentita a disagio dopo la scoperta. Tantissime le reazioni al post del marito: “Che tristezza, probabilmente la famiglia non ha mai visto quel ...

Advertising

AmorosoOF : 'Anche se il vento soffia forte sulla faccia, mi tengo sempre un sogno nella tasca'. Il video di #SorrisoGrande è… - RetwittL : RT @Tittipic: La luna s’apre nei giardini del manicomio, qualche malato sospira, mano nella tasca nuda. La luna chiede tormento e chiede sa… - Alice70A : RT @Tittipic: La luna s’apre nei giardini del manicomio, qualche malato sospira, mano nella tasca nuda. La luna chiede tormento e chiede sa… - SalaLettura : RT @Tittipic: La luna s’apre nei giardini del manicomio, qualche malato sospira, mano nella tasca nuda. La luna chiede tormento e chiede sa… - Tittipic : La luna s’apre nei giardini del manicomio, qualche malato sospira, mano nella tasca nuda. La luna chiede tormento e… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella tasca

La Gazzetta di Modena

...Roberto Gatti non chiude i conti e subisce il pareggio quando i tre punti sembravano ormai in... Per il Fossano un punto prestigioso per muovere la classifica e per proseguirecomplicata ...stato processato per direttissimamattinata di mercoledì 14 aprile l'uomo arrestato il pomeriggio precedente in seguito a un ... Con sé non portava documenti, ma inaveva oltre 900 euro in ...È stato processato per direttissima nella mattinata di mercoledì 14 aprile l’uomo arrestato il pomeriggio precedente in seguito a un servizio di controllo del territorio d’iniziativa svolto dalla Poli ...Cinque milioni di dollari (oltre 4 milioni in euro) è la cifra che, a partire dal 2014, l’ex Pibe ha elargito in favore delle persone a lui ...