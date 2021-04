Nel nome di Madoff (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’antonomasia è una figura retorica per pochissimi, ma Bernard Madoff (1938-2021), morto nel carcere americano dove stava rinchiuso da anni come autore della più grande truffa del Novecento, se l’era conquistata. E così, non appena una truffa, nello specifico truffa finanziaria, assurge a una qualche rilevanza, il suo ideatore diventa subito “il Madoff di”. Celebre a Roma quello dei Parioli, il finanziere che fregò molti bei nomi del cinema, dell’industria, dell’aristocrazia, col solito schema Ponzi (da Charles Ponzi, l’immigrato italiano che esportò le catene di sant’Antonio all’America intera). Il sistema classico: una piramide di rentier la cui base deve essere costantemente alimentata da sempre nuovi investitori che devono convincere altri investitori, per potere remunerare i piccoli faraoni del piano di sopra. Poi ognuno ci mette un tocco ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’antonomasia è una figura retorica per pochissimi, ma Bernard(1938-2021), morto nel carcere americano dove stava rinchiuso da anni come autore della più grande truffa del Novecento, se l’era conquistata. E così, non appena una truffa, nello specifico truffa finanziaria, assurge a una qualche rilevanza, il suo ideatore diventa subito “ildi”. Celebre a Roma quello dei Parioli, il finanziere che fregò molti bei nomi del cinema, dell’industria, dell’aristocrazia, col solito schema Ponzi (da Charles Ponzi, l’immigrato italiano che esportò le catene di sant’Antonio all’America intera). Il sistema classico: una piramide di rentier la cui base deve essere costantemente alimentata da sempre nuovi investitori che devono convincere altri investitori, per potere remunerare i piccoli faraoni del piano di sopra. Poi ognuno ci mette un tocco ...

