Napoli-Inter perde un titolarissimo | infortunio in allenamento

Come comunicato dal Napoli, Ospina ha distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro subita nel match contro la Sampdoria Il Napoli ha battuto, domenica scorsa, la Sampdoria 0-2 grazie alle reti di Fabian Ruiz ed Osimhen. Sono stati tre punti fondamentali nella rincorsa Champions per gli azzurri che sono al quinto posto in classifica

