Milan | Giacinti | “Bambole? Con le teste ci giocavo a pallone Su Gazidis…”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milan Giacinti

Sì, perché dopo Filippo Inzaghi non è si è visto più nessuno segnare così, fino al suo arrivo: Valentinaè uno dei simboli del. E con lei la 9 è tornata a segnare. E oggi il capitano ...... Agnese Bonfantini (AS Roma) Sofia Cantore (Florentia San Gimignano) Valentina(AC) Cristiana Girelli (Juventus) Benedetta Glionna (Empoli) Gloria Marinelli (Inter) Annamaria Serturini ...Valentina Giacinti, attaccante del Milan e della Nazionale racconta la sua passione per il basket e il calcio: “Bobo Vieri è il mio idolo Alessandra Bocci Advertisements 14 aprile – Milano Tacchi? “Ma ...Valentina Giacinti, attaccante del Milan e della Nazionale racconta la sua passione per il basket e il calcio: "Bobo Vieri è il mio idolo ...