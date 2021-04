L’esercito degli Stati Uniti lascerà l’Afghanistan entro l’11 settembre 2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gli Stati Uniti ritireranno tutte le loro truppe di stanza in Afghanistan entro l’11 settembre 2021, mettendo fine alla più lunga guerra finora intrapresa dal paese. Dopo 20 anni di occupazione e circa 50mila civili afgani uccisi durante il conflitto, le operazioni cominceranno il prossimo 1 maggio e riguarderanno anche i contingenti Nato degli altri paesi alleati. La decisione, annunciata il 13 aprile in una conferenza stampa, sarà formalizzata da un comunicato ufficiale del presidente Joe Biden. “Gli Stati Uniti sono entrati in Afghanistan per sconfiggere quelli che ci attaccarono l’11 settembre 2001”, ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca nella conferenza stampa: “Crediamo di aver raggiunto ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gliritireranno tutte le loro truppe di stanza in Afghanistan, mettendo fine alla più lunga guerra finora intrapresa dal paese. Dopo 20 anni di occupazione e circa 50mila civili afgani uccisi durante il conflitto, le operazioni cominceranno il prossimo 1 maggio e riguarderanno anche i contingenti Natoaltri paesi alleati. La decisione, annunciata il 13 aprile in una conferenza stampa, sarà formalizzata da un comunicato ufficiale del presidente Joe Biden. “Glisono entrati in Afghanistan per sconfiggere quelli che ci attaccarono2001”, ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca nella conferenza stampa: “Crediamo di aver raggiunto ...

Advertising

Marco1999Busa : RT @iti_angelo: @Alexanderxxvii1 In queste situazioni ci vorebbe lo sgombero immediato eseguito dalle FF.OO e dall'Esercito in assetto di… - Fabiostefano85 : RT @iti_angelo: @Alexanderxxvii1 In queste situazioni ci vorebbe lo sgombero immediato eseguito dalle FF.OO e dall'Esercito in assetto di… - Sonofaffalol : I Severi: Con Commodo, figlio di Marco Aurelio, finisce il periodo degli imperatori adottivi. Dopo di lui sale al p… - petregiamp : RT @iti_angelo: @Alexanderxxvii1 In queste situazioni ci vorebbe lo sgombero immediato eseguito dalle FF.OO e dall'Esercito in assetto di… - iti_angelo : @Alexanderxxvii1 In queste situazioni ci vorebbe lo sgombero immediato eseguito dalle FF.OO e dall'Esercito in ass… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esercito degli Teano, terremoto al Centro per l'Impiego: Diciassette dipendenti durante l'orario di ufficio tutti a spasso. Indagato quasi tutto il personale per truffa allo Stato e false attestazioni l'eco di caserta