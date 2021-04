La bufala del file ‘India sta facendo’ inviato da un hacker, tutto falso (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il file ‘India sta facendo’, legato ad una bufala, torna a far danni: il contenuto ha cominciato a girare per opera di qualche bontempone tramite WhatsApp, intensificandosi in queste ore dopo averne parlato verso la fine di marzo. Il file ‘India sta facendo’ non esiste, si tratta di una bufala: non ci sono hacker che stanno provando a minare la vostra sicurezza, né tanto meno virus o presunti tali in grado di insinuarsi nella memoria dei vostri telefoni (non almeno tramite il file ‘India sta facendo’, se è questo che vi preoccupa). La catena di Sant’Antonio ha come unico scopo quello di fare leva sulle ansie degli utenti, già messi a dura prova dalla pandemia da Coronavirus, che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilsta, legato ad una, torna a far danni: il contenuto ha cominciato a girare per opera di qualche bontempone tramite WhatsApp, intensificandosi in queste ore dopo averne parlato verso la fine di marzo. Ilstanon esiste, si tratta di una: non ci sonoche stanno provando a minare la vostra sicurezza, né tanto meno virus o presunti tali in grado di insinuarsi nella memoria dei vostri telefoni (non almeno tramite ilsta, se è questo che vi preoccupa). La catena di Sant’Antonio ha come unico scopo quello di fare leva sulle ansie degli utenti, già messi a dura prova dalla pandemia da Coronavirus, che ...

