Instagram torna a fare test sui “like”: l’utente potrà nasconderli (Di mercoledì 14 aprile 2021) Instagram ha avviato un test che permette all'utente di decidere se visualizzare o meno i like dei post altrui, questo Facebook potrebbe seguire a breve L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 14 aprile 2021)ha avviato unche permette all'utente di decidere se visualizzare o meno idei post altrui, questo Facebook potrebbe seguire a breve L'articolo proviene da TuttoAndroid.

