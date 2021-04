Il Dortmund non vuole vendere giocatori (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke afferma che questa estate non ci saranno vendite a prezzo ridotto da parte del suo club. Questa sera il Dortmund ospiterà il Manchester City nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. A che punto è il Dortmund? Attualmente quinto in Bundesliga con sei partite rimaste, non vi è alcuna garanzia che il Dortmund si qualificherà per la massima competizione europea la prossima stagione. Ma se i club rivali pensano che questo li aiuterà a ingaggiare gli uomini del Dortmund, Erling Braut Haaland e Jadon Sancho, Watzke dice che si sbagliano. Watzke ha dichiarato a BBC Sport: “Quando il Covid-19 ha colpito, non avevamo debiti. Nemmeno un euro. Per questo motivo, è una situazione confortevole. Non dobbiamo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’amministratore delegato del BorussiaHans-Joachim Watzke afferma che questa estate non ci saranno vendite a prezzo ridotto da parte del suo club. Questa sera ilospiterà il Manchester City nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. A che punto è il? Attualmente quinto in Bundesliga con sei partite rimaste, non vi è alcuna garanzia che ilsi qualificherà per la massima competizione europea la prossima stagione. Ma se i club rivali pensano che questo li aiuterà a ingaggiare gli uomini del, Erling Braut Haaland e Jadon Sancho, Watzke dice che si sbagliano. Watzke ha dichiarato a BBC Sport: “Quando il Covid-19 ha colpito, non avevamo debiti. Nemmeno un euro. Per questo motivo, è una situazione confortevole. Non dobbiamo ...

