Il “Da Procida” si prepara ad ospitare l’Unità spinale

(Di mercoledì 14 aprile 2021) di Rosa Coppola “L’ospedale Daconferma la sua vocazione riabilitativa e, appena possibile, quando usciremo dalla pandemia, riprenderemo speditamente per la realizzazione della Unità”. L’annuncio arriva in diretta, ieri, dall’onorevole Franco Picarone (Consigliere regionale e componente Commissione sanità) ospite del format “Cronache salute”, insieme alla dottoressa Gemma Siano (Direttore Medicina riabilitativa Ruggi)e ad Arturo Sessa (segretario generale Cgil- Salerno) per parlare del futuro dell’ex sanatorio di Salerno. Il consigliere regionale non si è tirato indietro dinanzi alle parole del sindacalista che, affermando “ci sono troppi ritardi, il polo riabilitativo già dove essere realtà”, ha proposto “un cronoprogramma con scadenza reali”. La Cgil invero ha sempre tenuta alta l’attenzione sul plesso di via Calenda seguendo con ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Procida prepara

SiViaggia

ROMA " Il governoun piano per garantire isole covid - free sul modello della Grecia . A confermarlo, nel ... In Campania, del resto, la Regione ha inserito Capri, Ischia ein una ...Un vaccino per l'estate. Capri siallo sprint per la profilassi a tappeto e così anche Ischia e. Con le isole 'Covid - free' la Regione vuole riaccendere il motore del turismo. Ma protestano i 5 Stelle, con i deputati ...E’ l’interesse nazionale che va messo davanti a tutto, in un quadro di regole certe e uniformi a livello europeo. Per il sindaco di Rimini “non è con una campagna di immunizzazione a zone che si riacc ...Protesta dei lavoratori del turismo questa mattina in Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana e nelle isole del Golfo di Napoli, Ischia, Capri e Procida, contro le chiusure imposte dalla Zona Rossa ...