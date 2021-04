I problemi DAZN hanno messo in allarme la Serie A, chieste garanzie (Di mercoledì 14 aprile 2021) Come ben sappiamo, l’assemblea di Lega ha accettato l’offerta presentata da DAZN circa l’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024, che prevede la trasmissione di 7 partite in esclusiva (con la collaborazione di Tim) e 3 partite in condivisione (ancora non assegnata). Domenica scorsa, 11 aprile, la piattaforma di sport in streaming ha subito un blackout a causa di un problema tecnico che ha impedito la visione ,alla maggior parte dei suoi abbonati, delle partite Inter-Cagliari (delle 12.30) e Verona-Lazio (delle 18.00). In seguito a tale disservizio, sono subentrare paure da parte della Lega, dei presidenti di club e degli abbonati, preoccupati che questo problema possa ripresentarsi nelle prossime stagioni. A questo punto, tutti esigono maggiori garanzie e coperture assicurative, esplicite ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Come ben sappiamo, l’assemblea di Lega ha accettato l’offerta presentata dacirca l’assegnazione dei diritti TV dellaA per il prossimo triennio 2021-2024, che prevede la trasmissione di 7 partite in esclusiva (con la collaborazione di Tim) e 3 partite in condivisione (ancora non assegnata). Domenica scorsa, 11 aprile, la piattaforma di sport in streaming ha subito un blackout a causa di un problema tecnico che ha impedito la visione ,alla maggior parte dei suoi abbonati, delle partite Inter-Cagliari (delle 12.30) e Verona-Lazio (delle 18.00). In seguito a tale disservizio, sono subentrare paure da parte della Lega, dei presidenti di club e degli abbonati, preoccupati che questo problema possa ripresentarsi nelle prossime stagioni. A questo punto, tutti esigono maggiorie coperture assicurative, esplicite ...

