Erdogan si scaglia contro Draghi | “Io eletto | lui nominato Relazioni danneggiate”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr –tuona, replicando duramente al premier italiano che la scorsa settimana lo ha definito “un dittatore con cui si deve cooperare”. Il presidente turco va giù pesante: “Prima di dire una cosa del genere a Tayyipdevi conoscere la tua storia, ma abbiamo visto che non la conosci. Sei una persona che è stata nominata, non eletta“. E’ quanto affermato oggi dal “sultano” in un discorso pronunciato a un gruppo di giovani, all’interno della biblioteca del sontuoso palazzo presidenziale di Ankara. Il presidente turco commenta l’affermazione diparlando di “totale impertinenza”.: “maleducato, ha danneggiato leItalia-Turchia” “La dichiarazione del presidente del Consiglio italiano è stata ...