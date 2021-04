E’ morto Bernie Madoff | il re delle truffe

(Di mercoledì 14 aprile 2021). Il resi è spento in carcere all’età di 82 anni. BUTNER (STATI UNITI) –all’età di 82 anni in carcere. Secondo quanto scritto dai media americani, il resi è spento per cause naturali nel centro ospedaliero nella prigione federale di Burtner. Una scomparsa che chiude una pagina di storia americana. L’uomo, infatti, era stato condannato a 150 anni di carcere dopo una frode che ha colpito fino a 37mila persone in 136 Paesi nell’arco di quattro decenni. Chi eraè considerato da tutti come il re. Nel ...

New York, 14 aprile 2021 - E'Madoff , il banchiere americano condannato per una delle più grandi truffe della storia. Madoff aveva 82 anni e stava scontando una pena di 150 anni nella prigione federale di Butner, in ...Madoff, l architetto di una delle maggiori truffe della storia,in carcere. Lo riportano i media americani, secondo i quali Madoff sarebbeper cause naturali. Madoffall er di ...Madoff, 82 anni, stava scontando una pena di 150 anni di carcere inflittagli nel giugno 2009 per aver orchestrato una truffa ai danni di migliaia di investitori – anche svizzeri – per miliardi di ...La mente dietro il più grande schema Ponzi nella storia degli Stati Uniti, Bernie Madoff, muore per cause naturali in carcere a 82 anni ...