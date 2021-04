Dramma in Niger | bruciano le capanne di paglia usate come aule Morti 20 bambini

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Una tragedia per cui ancora non c'è una spiegazione: ventisonocarbonizzati nell'incendio di diversediadibite adscolastiche a Niamey, in. Lo hanno reso noto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Niger

Globalist.it

outstream In, uno dei Paesi più poveri del mondo, per rimediare alla carenza di scuole le autorità stanno costruendo migliaia di capanne di paglia dove i bambini prendono lezioni, a volte a ...Ilcolpisce bimbi e bimbe ma i disagi per queste ultime sono ancora maggiori. A ventun anni ...dalla Rappresentanza d'Italia presso le Nazioni Unite a New York e co - sponsorizzato da, ...Una tragedia per cui ancora non c’è una spiegazione: venti bambini sono morti carbonizzati nell'incendio di diverse capanne di paglia adibite ad aule scolastiche a Niamey, in Niger. In Niger, uno dei ...