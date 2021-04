Covid, oltre mille positivi dopo bagno di massa nel Gange (Di mercoledì 14 aprile 2021) oltre mille persone sono risultate positive al Covid ad Haridwar, città nel nord dell'India dove, lungo le rive del Gange, si sta svolgendo il mega pellegrinaggio induista del Kumbh Mela. La notizia, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 aprile 2021)persone sono risultate positive alad Haridwar, città nel nord dell'India dove, lungo le rive del, si sta svolgendo il mega pellegrinaggio induista del Kumbh Mela. La notizia, ...

Covid, oltre mille positivi dopo bagno di massa nel Gange Oltre mille persone sono risultate positive al Covid ad Haridwar, città nel nord dell'India dove, lungo le rive del Gange, si sta svolgendo il mega pellegrinaggio induista del Kumbh Mela.

Figliuolo:"In arrivo 7 mln dosi Pfizer" ... due mln e 150mila a maggio, oltre 4 mln a giugno. Finalmente una bella notizia e quindi il piano va avanti così come lo avevo strutturato". Lo ha detto il commissario all'emergenza Covid, Figliuolo."...

Covid: oltre 1400 controlli agli arrivi in Sardegna Agenzia ANSA Il Mav di Ercolano racconta la bellezza tra tour virturali e lab In questa difficile situazione dove la chiusura dei musei è diventata il contributo sofferto del mondo dell’arte come freno alla diffusione del coronavirus e delle sue varianti, il ...

Il cloro delle piscine potrebbe inattivare il coronavirus in 30 secondi AGI - L'acqua clorata delle piscine potrebbe inattivare il coronavirus in soli 30 secondi ... 7,2 possono ridurre l'infettività dell'agente patogeno di oltre mille volte in soli 30 secondi. Gli autori ...

