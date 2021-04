Colpo alla mafia, sigilli all'impero del boss Giuseppe Calvaruso (Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI - Due arresti e sequestro di beni per 2,5 milioni nel mandamento mafioso di Pagliarelli. Su delega dalla procura di Palermo, i carabinieri del Comando provinciale hanno eseguito l'ordinanza del gip che dispone l'arresto nei confronti di due indagati, nonché il sequestro di attività commerciali, beni e conti correnti al reggente del mandamento di mafia, Giuseppe Calvaruso, già arrestato nel giorno di Pasqua, e di altri indagati, accusati di trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo e dalle modalità mafiose. Calvaruso, secondo gli inquirenti, intendeva mettere in piedi un "impero commerciale". E uno degli snodi era il ristorante sequestrato, "Carlo V", nel cuore del capoluogo, in piazza Bologni, insieme a una impresa edile pronta a mettere le mani (e le ruspe) su ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI - Due arresti e sequestro di beni per 2,5 milioni nel mandamento mafioso di Pagliarelli. Su delega dprocura di Palermo, i carabinieri del Comando provinciale hanno eseguito l'ordinanza del gip che dispone l'arresto nei confronti di due indagati, nonché il sequestro di attività commerciali, beni e conti correnti al reggente del mandamento di, già arrestato nel giorno di Pasqua, e di altri indagati, accusati di trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo e dalle modalità mafiose., secondo gli inquirenti, intendeva mettere in piedi un "commerciale". E uno degli snodi era il ristorante sequestrato, "Carlo V", nel cuore del capoluogo, in piazza Bologni, insieme a una impresa edile pronta a mettere le mani (e le ruspe) su ...

Colpo alla mafia, sigilli all'impero del boss Giuseppe Calvaruso Sequestrati, infine, conti correnti riconducibili ai due imprenditori raggiunti dalla misura, attraverso i quali, in più occasioni, Calvaruso era riuscito a ricevere somme di denaro per fare fronte ...

