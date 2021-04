Advertising

M5S_Europa : Il viaggio di @luigidimaio a #Washington, primo ministro europeo ricevuto dall'amministrazione #Biden, testimonia l… - Mattia_Lz : RT @EsteriLega: (ANSA) - WASHINGTON, 14 APR - E' ora di porre fine a questa lunga guerra: lo afferma Joe Biden annunciando il ritiro delle… - ENRICO27218318 : RT @EsteriLega: (ANSA) - WASHINGTON, 14 APR - E' ora di porre fine a questa lunga guerra: lo afferma Joe Biden annunciando il ritiro delle… - EsteriLega : (ANSA) - WASHINGTON, 14 APR - E' ora di porre fine a questa lunga guerra: lo afferma Joe Biden annunciando il ritir… - giornaleradiofm : Biden, è ora di finire la lunga guerra in Afghanistan: (ANSA) - WASHINGTON, 14 APR - E' ora di porre fine a questa… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden ora

... che non appare intenzionata a lasciarla andare, néné mai. Leggi anche... L'America resta senza chip, davanti allo strapotere cinese.prova a reagireAncheche il presidente degli Stati Uniti Joeha proposto di incontrare il presidente Vladimir Putin in un Paese terzo."È ancora troppo presto per parlare di questo incontro in termini ...Milano, 14 apr. (askanews) - L'Alleanza è in allarme per l'accumulo di truppe della Russia al confine con l'Ucraina orientale: importante ...E ora è il momento di riportare a casa le nostre forze ... in base al volere del presidente americano Joe Biden. Il tutto nonostante un rapporto classificato dell'Intelligence Usa confermasse ...