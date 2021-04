Belen Rodriguez vola alle Maldive e scatena l’ira degli haters sul suo profilo Instagram (Di mercoledì 14 aprile 2021) Belen Rodriguez è incinta di una femminuccia. La piccola è il frutto del suo amore con il compagno Antonino Spinalbese. La showgirl, dopo aver archiviato la sua storia con l’ex marito Stefano De Martino, è tornata finalmente a sorridere e fra pochi mesi diventerà mamma per la seconda volta. In queste ore Belen e Antonino sono volati alle Maldive per godersi un po’ di sole e di sano relax. Però la showgirl si trova lì anche per un altro motivo, ovvero per lavoro. Infatti, è impegnata in uno shooting fotografico in costume. La Rodriguez in bikini con il pancione è decisamente qualcosa di meraviglioso. Come sempre, questa fuga dall’Italia ha scatenato gli haters, i quali hanno riempito di messaggi poco carini il suo ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 14 aprile 2021)è incinta di una femminuccia. La piccola è il frutto del suo amore con il compagno Antonino Spinalbese. La showgirl, dopo aver archiviato la sua storia con l’ex marito Stefano De Martino, è tornata finalmente a sorridere e fra pochi mesi diventerà mamma per la seconda volta. In queste oree Antonino sonotiper godersi un po’ di sole e di sano relax. Però la showgirl si trova lì anche per un altro motivo, ovvero per lavoro. Infatti, è impegnata in uno shooting fotografico in costume. Lain bikini con il pancione è decisamente qualcosa di meraviglioso. Come sempre, questa fuga dall’Italia hato gli, i quali hanno riempito di messaggi poco carini il suo ...

