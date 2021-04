Bce | con operatività del Recovery Fund Pil Eurozona +5%

(Di mercoledì 14 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – La Bce da sola non può sostenere la ripresa dell’economia europea. Serve una rapida approvazione delda cui si attende una spinta al Pil del 5%. Lo afferma il vicepresidente dell’istituto di Francoforte Luis de Guindos, presentando all’Europarlamento il rapporto 2020 della banca centrale. L’accordo sul Next Generation Eu la scorsa estate, ha sottolineato De Guindos, “ha dato ai mercati il segnale che siamo pronti ad agire insieme” e “non bisogna sottovalutare l’importanza che la sua approvazione ha avuto sugli investitori: a volte la percezione dei mercati è molto più importante delle stesse misure concrete”. Secondo de Guindos, l’economia dell’“dovrebbe riprendersi nella seconda metà dell’anno ma sarà un recupero fragile”. Il ritorno ai livelli pre-crisi “non avverrà prima di un anno: nel ...

...sul tema presso il Parlamento europeo " Nei prossimi mesi il Consiglio direttivo della Bce deciderà ... "alcune transazioni potrebbero essere condotte senza dover condividere con soggetti terzi i ...
Nel bilancio 2020 della Bce si legge che, con il dilagare della crisi è diventato sempre più evidente che dimensioni e durata dello shock avrebbero richiesto un sostegno di carattere straordinario.
Il membro del Comitato esecutivo della Bce Fabio Panetta ha definito "incoraggianti" i risultati ... "alcune transazioni potrebbero essere condotte senza dover condividere con soggetti terzi i ...