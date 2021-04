Atalanta, risate negli spogliatoi: Freuler regala la maglia di Ronaldo a Gosens (Di mercoledì 14 aprile 2021) Alla fine Robin Gosens la maglia di Cristiano Ronaldo l’ha avuta. Non per una carineria del fuoriclasse portoghese, ma per uno scherzo del compagno di squadra Remo Freuler, che martedì 13 aprile, nel giorno della ripresa degli allenamenti dopo la vittoria di Firenze, ha fatto recapitare a Zingonia un pacco per il laterale tedesco. Quando Gosens ha aperto la corrispondenza sono scattate le risate: la busta conteneva infatti la maglia della Juventus di CR7, quella stessa maglia che il portoghese si era rifiutato di dare al numero 8 dell’Atalanta dopo un match. Gosens ha raccontato l’episodio nella sua autobiografia appena pubblicata: “Dopo la partita contro la Juventus, ho cercato di realizzare il mio sogno di avere la ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Alla fine Robinladi Cristianol’ha avuta. Non per una carineria del fuoriclasse portoghese, ma per uno scherzo del compagno di squadra Remo, che martedì 13 aprile, nel giorno della ripresa degli allenamenti dopo la vittoria di Firenze, ha fatto recapitare a Zingonia un pacco per il laterale tedesco. Quandoha aperto la corrispondenza sono scattate le: la busta conteneva infatti ladella Juventus di CR7, quella stessache il portoghese si era rifiutato di dare al numero 8 dell’dopo un match.ha raccontato l’episodio nella sua autobiografia appena pubblicata: “Dopo la partita contro la Juventus, ho cercato di realizzare il mio sogno di avere la ...

