Alessandro Gassmann | bufera sui social | “Chiamo la polizia” | cos’è successo

Advertising

SavioFicorella : se vuoi diventare l’uomo-simbolo di quella che per molti è concepita come una dittatura sanitaria ti prendi oneri e… - zazoomblog : Alessandro Gassmann: minacce e insulti dopo un post. “Mia moglie è spaventata” - #Alessandro #Gassmann: #minacce - SfigaCatrame : Alessandro Gassman telefona alla SIAE e segnala: 'Faccio film di merda' #Gassmann #delazione - PDUmorista : Alessandro Gassmann, minacce dopo tweet sui vicini: “Mia moglie è spaventata” Anche perché a breve c'è la grigliata… - giotim2 : Alessandro Gassmann a Roma ormai viene chiamato INFAME. Questa è la qualifica affibbiata a tutti quelli che fanno l… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Gassmann

Un vespaio di polemiche dopo che su Twitteraveva commentato una "festa dai vicini" in tempi in cui gli assembramenti, lo sappiamo, sono vietati. L'attore e regista aveva chiesto se fosse il caso di chiamare le forze dell'...è finito nell'occhio del ciclone per un suo tweet. Nel messaggio l'attore denunciava una festa in corso in casa dei suoi vicini, e chiedeva ai suoi followers cosa fosse più giusto ...L’attore Alessandro Gassmann coinvolto in una bufera sui social: “Chiamo la polizia”, cos’è successo nelle ultime ore Alessandro Gassmann, bufera sui social: cos’è successo all’attore (Fonte: ...A farne la testimonianza è stato uno dei più amati attori del mondo dello spettacolo italiano. Alessandro Gassmann. In seguito a un comportamento da manuale di educazione civica, il volto del cinema ...