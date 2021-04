WhatsApp | chiunque può sospendere gli account conoscendo il numero di telefonoHDblog it

(Di martedì 13 aprile 2021) Chi usa frequentementedovrebbe essere consapevole dell’esistenza di una falla che consente adiun qualsiasi altrodi un utente che usa la popolare app di messaggistica. Basta conoscere ildi telefono del malcapitato. Cosa ancora più grave, nemmeno l’autenticazione a due fattori riesce ad evitare conseguenze negative. La procedura non è semplicissima, ma resta il fatto che si tratta di una vulnerabilità del sistema che andrebbe in qualche modo corretta. Jake Moore, uno dei ricercatori che ha fatto luce sul problema, sottolinea: È un altro attacco preoccupante che potrebbe avere un impatto su milioni di utenti potenzialmente presi di mira. Con così tante persone che si affidano acome principale strumento di comunicazione, è ...

Chi usa frequentementedovrebbe essere consapevole dell'esistenza di una falla che consente adi sospendere un qualsiasi altro account di un utente che usa la popolare app di messaggistica . Basta ...Non solo l'autenticazione a due fattori non basta a proteggere l'account, ma è proprio il grimaldello che permette di entrare in possesso del profilodialtro nel giro di pochissimo ...Chi usa frequentemente WhatsApp dovrebbe essere consapevole dell'esistenza di una falla che consente a chiunque di sospendere un qualsiasi altro account di un utente che usa la popolare app di ...Basta conoscere il numero di telefono associato ad un profilo WhatsApp per prendere possesso di quell'account, WhatsApp lo sa ma ritiene questo attacco improbabile.