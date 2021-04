Vaccini, Boccia: “Nessun caso De Luca, contano gli atti” (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – “Sui Vaccini non farei un caso De Luca per delle dichiarazioni”. Così il deputato Francesco Boccia, della segreteria Pd, intervistato a Sky Tg24, ha cercato di mettere fine sul nascere a una polemica che stava montando anche in casa democratica. “contano gli atti – ha continuato Boccia – e mi auguro che quelli di De Luca siano conseguenti. Tutti i nostri presidenti – ha detto ancora – sanno che la linea è quella delle fasce anagrafiche”. Insomma, da un lato Boccia ha cercato di gettare acqua sul fuoco, dall’altro – chiaramente – ha voluto lanciare un messaggio allo stesso De Luca su quale sia la linea da seguire. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – “Suinon farei unDeper delle dichiarazioni”. Così il deputato Francesco, della segreteria Pd, intervistato a Sky Tg24, ha cercato di mettere fine sul nascere a una polemica che stava montando anche in casa democratica. “gli– ha continuato– e mi auguro che quelli di Desiano conseguenti. Tutti i nostri presidenti – ha detto ancora – sanno che la linea è quella delle fasce anagrafiche”. Insomma, da un latoha cercato di gettare acqua sul fuoco, dall’altro – chiaramente – ha voluto lanciare un messaggio allo stesso Desu quale sia la linea da seguire. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Vaccini, Boccia: 'Nessun caso De Luca, contano gli atti' ** - corrmezzogiorno : #Bari Vaccini di Pasqua, blitz sulle liste Financial Time boccia la Puglia: «È un esemp... - infoitsalute : De Luca boccia la linea Figliuolo: 'Sui vaccini non procederemo per fasce d'età' (VIDEO) - anteprima24 : ** De Luca boccia la linea #Figliuolo: 'Sui vaccini non procederemo per fasce d'età' (VIDEO) **… - iISud24 : Isole covid free, Bonaccini boccia senza appello l’idea: «Non possono esserci località turistiche privilegiate»… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Boccia Bassetti 'boccia' Speranza "Quello che abbiamo visto sulla logistica dei vaccini è stato una accelerazione ma è mancata la parte che deve venire dal ministro della Salute, anche di coraggio da parte di Speranza sulle ...

Marsala. Solo l'italiano negli atti del Comune? Il consiglio boccia la mozione Ferrantelli Rodriquez, concludendo che comunque occorre tenere conto della disponibilità di vaccini e personale sanitario, nel rispetto delle norme anticovid. Subito dopo, il presidente Sturiano ha chiuso la ...

Boccia (Pd): "Riapriamo tutto dopo le vaccinazioni degli over 60. Curcio ha ragione, Figliuolo si raccordi... la Repubblica Vaccini, Boccia: “Nessun caso De Luca, contano gli atti” Roma – “Sui vaccini non farei un caso De Luca per delle dichiarazioni”. Così il deputato Francesco Boccia, della segreteria Pd, intervistato a Sky Tg24, ha cercato di mettere fine sul nascere a una ...

Bassetti 'boccia' Speranza "Il cambio di passo che abbiamo visto in molti settori con il governo Draghi non l'ho visto con il ministro della Salute. Io ho trovato spesso una chiusura su certi temi e anche in questa fase è tutto ...

"Quello che abbiamo visto sulla logistica deiè stato una accelerazione ma è mancata la parte che deve venire dal ministro della Salute, anche di coraggio da parte di Speranza sulle ...Rodriquez, concludendo che comunque occorre tenere conto della disponibilità die personale sanitario, nel rispetto delle norme anticovid. Subito dopo, il presidente Sturiano ha chiuso la ...Roma – “Sui vaccini non farei un caso De Luca per delle dichiarazioni”. Così il deputato Francesco Boccia, della segreteria Pd, intervistato a Sky Tg24, ha cercato di mettere fine sul nascere a una ..."Il cambio di passo che abbiamo visto in molti settori con il governo Draghi non l'ho visto con il ministro della Salute. Io ho trovato spesso una chiusura su certi temi e anche in questa fase è tutto ...