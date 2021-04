Ultime Notizie Serie A: la decisione sulla squalifica di Ibra, la Lega si interroga su Dazn – VIDEO (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 23.30 – Sassuolo, parla De Zerbi – L’allenatore neroverde ha svelato quale potrebbe essere il suo futuro. Le dichiarazioni. Ore 22.00 – Chabot si racconta – Il difensore della Sampdoria, in prestito allo Spezia, tra presente e futuro. Le sue dichiarazioni. Ore 20.30 – Novità per il campionato italiano – La Lega Serie A si è pronunciata sul VAR centralizzato e la riapertura degli stadi ai tifosi. Il comunicato ufficiale. Ore 19.00 – Le parole di Rafael Leao – L’attaccante del Milan ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in vista del finale di stagione. Le sue parole. Ore 18.30 – Le parole di Tare – Il direttore sportivo della Lazio ha parlato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 23.30 – Sassuolo, parla De Zerbi – L’allenatore neroverde ha svelato quale potrebbe essere il suo futuro. Le dichiarazioni. Ore 22.00 – Chabot si racconta – Il difensore della Sampdoria, in prestito allo Spezia, tra presente e futuro. Le sue dichiarazioni. Ore 20.30 – Novità per il campionato italiano – LaA si è pronunciata sul VAR centralizzato e la riapertura degli stadi ai tifosi. Il comunicato ufficiale. Ore 19.00 – Le parole di Rafael Leao – L’attaccante del Milan ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in vista del finale di stagione. Le sue parole. Ore 18.30 – Le parole di Tare – Il direttore sportivo della Lazio ha parlato ...

Advertising

fanpage : Dopo la decisione negli USA per #JohnsonandJohnson convocata una riunione tra Aifa e Ministero della Salute - Corriere : L’Australia non acquista vaccini Johnson & Johnson: «No altri sieri simili a AstraZeneca» - fanpage : Un comportamento che mette a rischio la salute di tutti - MorinelliTony : RT @GaetanoRizzo18: Le ultime notizie danno il M5S in smobilitazione, in disarmo, in sfarinamento, in destrutturazione, in smembramento, in… - GiovanniG1950 : RT @GaetanoRizzo18: Le ultime notizie danno il M5S in smobilitazione, in disarmo, in sfarinamento, in destrutturazione, in smembramento, in… -