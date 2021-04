Temptation Island, Giulia Salemi: “Io e Pierpaolo..” (Di martedì 13 aprile 2021) Temptation Island 2021 si preannuncia ricco di notizie che sconvolgeranno i fan da un lato e, dall’altro, li renderà particolarmente felici di guardare il programma. Perché? Secondo la fuga di notizie che gira in Mediaset ci potrebbero essere numerose coppie di personaggi famosi, tra cui anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nelle ultime ore è stata direttamente Giulia a rompere il silenzio, scopriamo cosa ha detto. Chi l’ha detto che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 13 aprile 2021)2021 si preannuncia ricco di notizie che sconvolgeranno i fan da un lato e, dall’altro, li renderà particolarmente felici di guardare il programma. Perché? Secondo la fuga di notizie che gira in Mediaset ci potrebbero essere numerose coppie di personaggi famosi, tra cui anchePretelli. Nelle ultime ore è stata direttamentea rompere il silenzio, scopriamo cosa ha detto. Chi l’ha detto che Articolo completo: dal blog SoloDonna

luiger_ : temptation island, il reality più visto degli ultimi anni: REGISTRATO E POSTPRODOTTO - lecrepuscole : RT @crami_20: Non vedo l'ora di vedere Deddy e Rosa a Temptation Island #amici20 - crami_20 : Non vedo l'ora di vedere Deddy e Rosa a Temptation Island #amici20 - glooryetta : Vai piccola Giulia ora scrivi una lettera alla redazione di Temptation Island #amici20 - Phranca11 : Aka7 fai una strage... Spacca il mobilio di quella casa come se fosse l'arredo esterno di temptation island #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Chi è Enrico Brignano, attore comico dallo straordinario talento Tra i suoi flirt passati figura Filippo Bisciglia , conduttore di Temptation Island, e si era vociferato di un flirt tra la showgirl e Teo Mammuccari , ma dopo aver incontrato Brignano sembrerebbe ...

'Finalmente posso dirvelo'. Pago, la notizia - bomba arriva direttamente da lui Negli ultimi tempi si è molto parlato di lui per la sua storia con Serena Enardu, 'vivisezionata' anche dalle telecamere di Temptation Island e del Grande Fratello Vip. Dopo diversi periodi ...

Temptation Island, Annamaria Laino in lutto SoloDonna Temptation Island, Giulia Salemi: “Io e Pierpaolo..” Temptation Island 2021 si preannuncia ricco di notizie che sconvolgeranno i fan da un lato e, dall’altro, li renderà particolarmente felici ...

Temptation Island: Giulia Salemi rompe il silenzio Visti i numerosi rumors che in questi giorni hanno riguardato Giulia Salemi e la sua possibile partecipazione a Temptation Island l’ex gieffina ha deciso di rompere il silenzio e di rivelare come ...

