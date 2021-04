Serbia-Portogallo, l’assistente Diks licenziato dopo il gol annullato a Ronaldo (Di martedì 13 aprile 2021) Costa caro l’errore in Serbia-Portogallo dell’assistente Diks che è stato sollevato dal suo incarico Stando a quanto riportato da Algemeen Dagblad l’assistente di linea Mario Diks è stato estromesso dal team arbitrale dal fischietto olandese Danny Makkelie dopo l’errore nella gara di qualificazione ai Mondiali. L’arbitro fece sapere che la decisione sul gol-non gol di Cristiano Ronaldo all’ultimo minuto di Serbia–Portogallo fu presa proprio dal suo assistente che sarà sostituito nelle prossime gare da Jan De Vries, che subentra così nel team di Makkelie. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Costa caro l’errore indelche è stato sollevato dal suo incarico Stando a quanto riportato da Algemeen Dagbladdi linea Marioè stato estromesso dal team arbitrale dal fischietto olandese Danny Makkeliel’errore nella gara di qualificazione ai Mondiali. L’arbitro fece sapere che la decisione sul gol-non gol di Cristianoall’ultimo minuto difu presa proprio dal suo assistente che sarà sostituito nelle prossime gare da Jan De Vries, che subentra così nel team di Makkelie. L'articolo proviene da Calcio News 24.

