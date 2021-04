San Zenone al Lambro, fine settimana in piazza con i vertici di Fratelli d’Italia, al via la campagna tesseramenti (Di martedì 13 aprile 2021) Riccardo De Corato, Fabio Raimondo e Franco Lucente ospiti del gazebo allestito sabato presso il Municipio e domenica presso la Chiesa. Del Giudice: «L’Italia è composta dal 72% di piccole comunità sotto i 5000 abitanti, da qui ripartiamo» Leggi su 7giorni.info (Di martedì 13 aprile 2021) Riccardo De Corato, Fabio Raimondo e Franco Lucente ospiti del gazebo allestito sabato presso il Municipio e domenica presso la Chiesa. Del Giudice: «L’Italia è composta dal 72% di piccole comunità sotto i 5000 abitanti, da qui ripartiamo»

Advertising

TrafficoA : A1 - San Zenone Est - Camper Service chiuso A1 milano-Napoli L'area di servizio S. Zenone est ha il camper service chiuso - antennatre : SAN ZENONE DEGLI EZZELINI | DDL ZAN, IL SINDACO MARIN: «E’ ORA DI DIRE BASTA ALL’ODIO E ALLE DISCRIMINAZIONI» - LatinaBiz : San Zeno Zenone per la storia e Zeno per i veronesi: ottavo Vescovo di Verona, insediato probabilmente nel dicembr… - ReteVeneta : SAN ZENONE DEGLI EZZELINI | DDL ZAN, IL SINDACO MARIN: «E’ ORA DI DIRE BASTA ALL’ODIO E ALLE DISCRIMINAZIONI» - lebotquidittg : RT @agrippina__: Ho appena visto un bellissimo servizio al tg locale sul ddl Zan, in cui il sindaco Marin di San Zenone degli Ezzelini, par… -